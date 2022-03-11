Казань, 11 марта, 2022, 12:33 — ИА Регнум. В учреждениях образования Татарии продолжает действовать утренний фильтр. За последние сутки к занятиям не допустили 318 детей, сообщила 11 марта заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

ИА REGNUM Соблюдение санитарно-эпидемических требований: входной фильтр, дезинфекция, масочный режим

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Всего с начала учебного года заболели 50 293 ребенка. В настоящее время закрытых школ и разобщенных классов из-за распространения респираторных вирусных заболеваний в Татарии нет, уведомила представитель надзорного ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщало, с 14 марта к обычному режиму работы вернутся не только школы, но и вузы Амурской области. Утренние фильтры во всех учреждениях образования сохраняются.

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