Казань, , 10:59 — REGNUM В медицинских учреждениях Татарии возобновляется диспансеризация населения и профилактические мероприятия. Об этом сообщает республиканский минздрав.

Мобильные поликлиники Центр профессиональной патологии

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С 24 февраля в региональных медучреждениях возобновляется диспансеризация населения, в том числе углубленная диспансеризация для лиц, перенесших коронавирус, плановая амбулаторно-поликлиническая медицинская помощь, также возобновляются профосмотры.

С 28 февраля возобновляется работа передвижных комплексов «Мобильная поликлиника».

ИА REGNUM напоминает, в Татарии сняты ограничения на работу учреждений общественного питания в ночное время.

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