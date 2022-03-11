Буэнос-Айрес, 11 марта, 2022, 12:17 — ИА Регнум. Несмотря на ослабление пандемии коронавируса, жители Аргентины, привившиеся российской вакциной «Спутник V», не могут выехать заграницу, поскольку данная вакцина так и не была одобрена Всемирной организацией здравоохранения. Об этом сообщает новостное агентство Perfil.

Zdrav.nso.ru Вакцина «Спутник V»

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Получившие «Спутник V» аргентинцы не могут попасть в США или Европу, поскольку признание вакцины ВОЗ было приостановлено с началом конфликта на Востоке Европы. Согласно официальному заявлению Всемирной организации здравоохранения, для завершения признания необходимо провести финальную инспекцию производственных предприятий и дождаться окончательного отчёта Минздрава России.

Всего в Аргентине российской вакциной были привиты более 11 миллионов человек. Минздрав Аргентины заявил, что задержки в процессе утверждения вакцины ВОЗ «выходят на рамки понимания», а введенные антироссийские санкции коснулись в том числе и фонда прямых инвестиций, финансирующего производство и разработку «Спутника».