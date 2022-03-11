Москва, 11 марта, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Работа ресторанов сети McDonald`s будет приостановлена с 14 марта 2022 года, сообщает РИА Новости.

Quartzla McDonald’s

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В компании рассказали, что с 14 марта планируется временная приостановка работы сети ресторанов по всей России. При этом обязательства перед российскими сотрудниками и поставщиками будут исполняться, планируется тратить на эти цели 50 млн долларов ежемесячно.

Как сообщало ИА REGNUM, в России обсуждаются варианты замены сети McDonald`s на рынке общественного питания.