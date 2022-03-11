Воронеж, 11 марта, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Воронежской области рассматривают вопрос о полной отмене ограничений, введённых в связи с пандемией коронавируса, для экономики. При этом меры эпидбезопасности для населения продолжат действовать. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона 11 марта.

Kremlin.ru Губернатор Воронежской области Александр Гусев

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«Сегодняшние показатели заболеваемости говорят, что можно отменить все ограничения для воронежской экономики. При этом, конечно, сохранятся меры эпидбезопасности для населения [масочный режим, термометрия и пр.]. Посоветуемся с коллегами из Роспотребнадзора и примем детализированные решения», — приводит пресс-служба слова губернатор Александра Гусева на заседании оперштаба.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в регионе подтверждено 913 новых случаев заражения коронавирусом, 215 человек попали в больницу, скончались за сутки 28 пациентов.