Москва, 11 марта, 2022, 12:11 — ИА Регнум. Через 77 лет после победы над гитлеровской Германией России снова приходится выполнять миссию по ликвидации в Европе неонацистского очага. Об этом председатель Российского исторического общества (РИО), директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил 11 марта на совместном заседании совета фонда «История Отечества» и президиума РИО.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

По его словам, встреча проходит в очень непростое время — на Украине продолжается военная операция по защите мирного населения Донбасса от геноцида, защите безопасности России и её граждан.

«К сожалению, через 77 лет после Великой Победы над нацистской гитлеровской Германией нашей стране, нашему народу вновь приходится выполнять миссию по ликвидации опасного неонацистского очага в Европе», — сказал Нарышкин.

В такой ситуации, добавил он, огромное значение приобретает разъяснительная работа, которая направлена на выявление исторических оснований текущих событий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Нарышкин рассказал о прибытии на Украину вооружённых боевиков для организации партизанского подполья.

Читайте также: Запад уже начал организацию партизанского подполья на Украине — Нарышкин