Москва, 11 марта, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Подрыв стабильности на Севере Европы может произойти из-за отказа от работы с РФ в Совете Баренцева-Евроарктического региона (СБЕР). Об этом 11 марта говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

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Как напомнила Захарова, 8 марта партнеры России по «Северному измерению» (СИ) (Евросоюз, Исландия и Норвегия) и 9 марта страны-участницы СБЕР (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция) высказали необоснованные обвинения в адрес России и приостановили участие российской стороны в этих форматах.

Также она указала, что такие откровенно недружественные шаги противоречат базовым принципам функционирования СИ и СБЕР, работа которых строится на основе консенсуса и до последнего момента не была подвержена политической конъюнктуре.

«Отказ от взаимодействия по их линии чреват подрывом стабильности, атмосферы доверия и добрососедства на Севере Европы, ведет к сворачиванию выстраивавшихся десятилетиями контактов между людьми», — говорится в комментарии.

«Будем внимательно отслеживать происходящее в СИ и СБЕР, дадим соответствующую правовую оценку. Но уже сейчас понятно, что без России существование указанных структур теряет смысл. По сути, они превращаются в «закрытый клуб», обслуживающий интересы Евросоюз», — добавила официальный представитель МИД РФ.

Кроме того, Захарова отметила, что российская сторона исходит из того, что практическое взаимодействие на Севере в интересах его жителей рано или поздно возобновится в той или иной форме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией.