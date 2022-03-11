Брюссель, 11 марта, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Запад совершил ряд ошибок в отношениях с Россией. Об этом заявил 11 марта глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель в интервью телеканалу TF1.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

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Среди совершённых ошибок он назвал обещание Украине о вступлении в НАТО.

«Я готов признать, что мы сделали ряд ошибок и что мы потеряли возможность сближения России с Западом. Есть моменты, которые мы могли сделать лучше, есть вещи, которые мы предлагали и потом не могли реализовать, как, например, обещание, что Украина и Грузия станут частью НАТО», — сказал Боррель.

По его мнению, обещания, которые нельзя реализовать, являются ошибками.