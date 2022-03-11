Воронеж, 11 марта, 2022, 11:50 — ИА Регнум. В Воронежской области за минувшие сутки в больницы попали 215 пациентов с заражением коронавирусом, данные опубликованы 11 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 марта, сообщалось о госпитализации 248 пациентов с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Подтверждено в Воронежской области за сутки 913 новых случаев заражения коронавирусом, на 17 случаев больше, чем 10 марта. Выписаны с выздоровлением после ковида 5 421 пациент. Жертвами инфекции стали ещё 28 воронежских пациентов.

С начала пандемии на территории Воронежской области подтверждено 350 354 случая заражения коронавирусом, выздоровели 301 859, скончались в регионе 7 873 ковид-пациентов.