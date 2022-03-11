Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Санкт-Петербург вновь стал лидером в РФ по количеству выявленных за сутки новых случаев заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщили в федеральном оперштабе.

Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За минувшие сутки в Петербурге выявили 2595 случаев заболевания COVID-19, что на 193 случая больше, чем сутками ранее. После медленного снижения статистика заражений в городе немного возросла.

Стоит отметить, что Петербург несколько дней занимал вторую или третью позицию по заболеваемости среди регионов. На этот раз он снова занял лидерскую позицию, обогнав Башкирию на 94 случая и Свердловскую область — на 332 случая.

Скончались от COVID-19, как основной причины смерти, в Петербурге за сутки 40 человек, что на одного пациента меньше, чем за предыдущие сутки. Этот показатель установил рекорд по минимальной смертности с 18 сентября, побив предыдущий минимум.

При этом выписаны по выздоровлению от ковида за сутки в Петербурге 13 357 человек. Это на 2624 пациента больше, чем за 9 марта. Тогда выздоровели за сутки 10 733 петербуржца. В статистике этого показателя вновь отмечается позитивная динамика.

Отметим, за всё время пандемии в Санкт-Петербурге обнаружили 1 472 833 случая заболевания коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 32 547 петербуржцев, а выздоровели 1 363 997 заболевших.