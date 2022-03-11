Бильбао, Испания, 11 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Фанаты футбольного клуба «Атлетик», базирующегося в городе Бильбао, входящем в испанское автономное сообщество Страна Басков, поддержали ДНР и ЛНР, а также выступили против Украины и НАТО. Об этом пишет британский таблоид Daily Star.

Athletic-club.eus Футболист клуба «Атлетик» (Бильбао) (в центре)

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Отмечается, что в ходе матча с «Леванте», который прошёл 7 марта, фанаты «Атлетика» демонстрировали флаги ДНР и ЛНР, а также вывесили транспаранты с надписями «Война длится 8 лет. Киев — убийца, НАТО — сотрудник», «Страна Басков — с вами. Вставай, Донбасс!» и другие.

Помимо этого, на трибунах были замечены флаги Новороссии.

Отмечается, что баскская полиция уже занимается поисками организаторов акции на трибунах стадиона «Сан-Мамес».