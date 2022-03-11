Москва, 11 марта, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Оружие, оказавшееся в руках российской армии в качестве трофеев на Украине, следует передать ДНР и ЛНР. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Kremlin.ru Министр обороны Сергей Шойгу и президент России Владимир Путин

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

«Что касается поставки вооружений, тем более западного производства, которое оказалось в руках российской армии — конечно, я поддерживаю возможность передачи их в воинские подразделения Луганской и Донецкой народных республик», — заявил Путин.

«Пожалуйста, сделайте это. Если нужны какие-то здесь решения на моем уровне, пожалуйста, я готов», — подчеркнул он.