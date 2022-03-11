Санкт-Петербург, 11 марта, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Многоформатный продуктовый ритейлер «Лента» обновил состав совета директоров, после того как в начале марта компанию покинули иностранные топ-менеджеры. Об этом 11 марта сообщили в МКПАО «Лента» изданию «Деловой Петербург».

Brateevsky Гипермаркет «Лента»

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После введения Евросюзом антироссийских санкций 1 и 2 марта совет директоров «Ленты» и другие должности в компании покинули Руд Педерсен, Стив Джонсон, Майкл Линч-Белл и Томас Корганас.

«9 марта, на срок до следующего годового общего собрания акционеров МКПАО «Лента» руководство «Ленты», руководство назначило членом совета директоров компании Андрея Казаченкова», — говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Казаченков занимал должность замгендиректора ООО «Севергрупп», первого замгендиректора ПАО «Русгидро», первого зампредправления ПАО «ФСК ЕЭС».

* МКПАО «Лента» была основана в 1993 году в Санкт-Петербурге. По состоянию на 30 сентября 2021 года под управлением «Ленты» находилось 255 гипермаркетов и 419 супермаркетов общей торговой площадью более 1,7 млн кв. м в 88 городах России. В 2020 году выручка «Ленты» составила 445 млрд рублей (около 6 млрд долларов США).

Напомним, 4 марта финский холдинг S-Group, который управляет 16 супермаркетами PRISMA и тремя отелями SOKOS в Санкт-Петербурге, принял решение свернуть всю операционную деятельность в России. Дата закрытия магазинов и отелей пока не названа.