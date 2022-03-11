Москва, 11 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. России следует помочь перебраться добровольцам, которые хотят помочь ДНР и ЛНР, в зону боевых действий. Об этом 11 марта заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета Безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу и Владимир Путин

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«Что касается сбора со всего мира наёмников и направления их на Украину… мы видим, они не скрывают, западные спонсоры Украины, украинского режима, не скрывают этого. Они это делают в открытую, пренебрегая всякими нормами международного права», — заявил Путин.

«Поэтому, если Вы видите, что есть люди, которые хотят на добровольной основе, тем более не за деньги, приехать и оказать помощь людям, проживающим на Донбассе — ну, что же, надо пойти им навстречу и помочь им перебраться в зону боевых действий. Это первое», — ответил президент министру обороны Сергею Шойгу.