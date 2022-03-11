Москва, 11 марта, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на заседании Совбеза согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину.

Иван Шилов ИА REGNUM Военные

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Так, на заседании министр обороны Сергей Шойгу отметил, что из стран Ближнего Востока более 16 тыс. добровольцев готовы приехать для помощи Донецкой и Луганской Народных Республик.

В свою очередь Путин заявил, что считает возможным помочь тем, кто хочет добровольцем помочь жителям ДНР и ЛНР и отправиться в регион.