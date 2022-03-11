Стокгольм, 11 марта, 2022, 11:53 — ИА Регнум. После того, как Российская Федерация начала специальную операцию на территории Украины в Швеции начались дебаты по поводу написания и произношения украинской столицы — Kiev [Киев], что является транслитерацией с русского языка, или Kyjiv [Кюев], что является транслитерацией с украинского языка, передает телеканал SVT.

Tage Olsin МИД Швеции

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Так, министерство иностранных дел Швеции намерено придерживаться традиционного варианта написания Kiev [Киев].

«На шведском языке Kiev является шведским названием столицы Украины. Данное слово хорошо зарекомендовало себя, и оно общепринято. Топоним транслитерируется как Kyjiv с украинского языка, так и как Kijev с русского», — заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде на пресс-конференции, подчеркнув, что тем самым правительство Швеции не принимает политического решение, а следует общепринятым нормам шведского языка.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.