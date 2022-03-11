Стокгольм, 11 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. «Неспокойная ситуация» в непосредственной близости от Швеции побудила правительство страны модернизировать вооруженные силы. 10 марта премьер-министр Магдалена Андерссон объявила о том, что расходы на оборону увеличатся до 2% ВВП Швеции. Однако в шведской НКО Svenska freds считают, что данное решение правительства ошибочно, передает телеканал SVT.

Стокгольм. Швеция

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Председатель НКО Агнес Хеллстрём в интервью SVT заявила, что Швеция подает не правильный сигнал.

По мнению Хеллстрём, в мире уже существуют люди, которые готовы эскалировать ситуацию.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.