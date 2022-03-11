Москва, 11 марта, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Запад наращивает военное присутствие у границ России. Об этом 11 марта заявил министр обороны России Сергей Шойгу на совещании президента России Владимира Путина с постоянными членами Совета безопасности.

Минобороны России Сергей Шойгу

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"Генеральным штабом рассмотрены все те меры, которые предпринимает Запад по усилению своих сил у наших западных границ. Идёт каждый день прибытие всё новых и новых подразделений, они размещают, причём это происходит на фоне того, что им абсолютно ничего в данном случае не угрожает», — заявил Шойгу.

По его словам, Запад, возможно, воспользовавшись ситуацией, пытается «максимально насытить наше приграничье силами, средствами и закрепить это на долгие времена».

«Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершён план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещение туда боевых частей для защиты наших западных границ», — указал министр обороны.