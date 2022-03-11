Краснодар, 11 марта, 2022, 11:40 — ИА Регнум. В Краснодарском крае за сутки госпитализированы 266 пациентов с коронавирусом, данные за сутки опубликованы 11 марта на сайте стопкоронавирус.рф. Накануне, 10 марта, в больницы поступили 239 пациентов с COVID-19

Rk.gov.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «COVID-19 отступает: все новости о коронавирусе в России и мире»

За сутки положительные результаты тестов на коронавирус получили 1286 человек — на 1 022 больше, чем сутками ранее.

«В Краснодаре заболели 372 человека, в Тихорецком районе — 81, в Динском — 69, в Новороссийске — 61, в Ейском — 45. По 42 подтвержденных случая COVID-19 выявили в Северском и Славянском муниципалитетах, 41 — в Усть-Лабинском, 40 — в Новопокровском, 37 — в Брюховецком, 35 — в Туапсинском, 34 — в Сочи, 33 — в Геленджике», — уточнили в региональном оперативном штабе.

С начала пандемии на территории Краснодарского края официально подтверждено 238 317 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 217 454 человека. Не удалось спасти 10 519 пациентов.

В коронавирусных стационарах на утро 11 марта остаются 3 493 пациента, в тяжелом состоянии на ИВЛ 84 жителя, на ЭКМО — пять человек. На дому лечатся ещё 13 404 человека.