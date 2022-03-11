Москва, 11 марта, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Добровольцам из стран Ближнего Востока, готовым помочь России, нужно помочь попасть на Украину, заявил 11 марта президент России Владимир Путин.

Archive.government.ru Владимир Путин

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"Добровольцам с Ближнего Востока, которые готовы помочь России на Украине, нужно помочь добраться в зону боевых действий», — сказал президент.

Он одобрил привлечение добровольцев к участию в военной спецоперации России на Украине, отметив, что западные спонсоры киевского режима открыто отправляют туда наёмников.