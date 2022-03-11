Стокгольм, 11 марта, 2022, 11:39 — ИА Регнум. После того, как Российская Федерация начала специальную операцию на территории Украины вопрос правописания столицы, которая на русском языке называется «Киев», приобрел в Швеции политический оттенок. 10 марта журналисты SVT решили обратиться за разъяснением к лингвисту Уле Карлссону.

Juan Antonio Segal Майдан Незалежности. Киев

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Традиционно в Швеции говорят и пишут Kiev [Киев]. Однако данное слово является транслитерацией с русскоязычного слова «Киев».

Теперь же многие СМИ и обычные шведы пытаются выразить «поддержку» Украине, употребляя слова Kyjiv [Кюев], что является транслитерацией c украинского языка. Если же транслитерировать топоним с современного русского языка, то шведское слово будет звучать как Kijev [Кийев]. Однако в шведском языке всегда превалировал срединный вариант Kiev, что является чем-то средним между русским Kijev и украинским Kyjiv.

«Это вопрос —как называть — политизирован», — объяснил лингвист Ула Карлссон, который отметил, что решение по правописанию в Швеции не может принимать никто, а граждане, СМИ, правительственные учреждения сами выбирают правописание.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.