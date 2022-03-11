Путин согласился передать ЛДНР трофейное оружие и технику
Москва, 11 марта, 2022, 11:32 — ИА Регнум. Оружие и технику западного производства, оставленные Вооружёнными силами Украины в ходе боевых действий, нужно передать Донецкой и Луганской Народным Республикам. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
Иван Шилов ИА REGNUM
Путин и доллар
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Он согласился с предложением министра обороны России Сергея Шойгу передать ДНР и ЛНР трофейные танки, ПЗРК, ПТУР и стрелковое оружие.
Также Путин одобрил идею привлечения добровольцев к участию в боевых действиях на Украине.