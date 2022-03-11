Сеул, 11 марта, 2022, 11:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 5005 человек. Об этом 11 марта сообщает Newsis со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 11 марта в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 893 814 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 87,5%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 6187 человек. В общей сложности обе дозы вакцины получили 44 414 213 человек. Уровень полной вакцинации составил 86,5%.

«Бустерную» дозу получили 59 454 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 31 979 242 человека.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 282 987 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 5 822 626.

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