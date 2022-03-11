Бухарест, 11 марта, 2022, 11:29 — ИА Регнум. Большинство граждан Украины, покинувших страну, отказываются от получения временных румынских документов и рассматривают Румынию исключительно как транзитную страну на пути в Западную Европу. Об этом со ссылкой на данные Главной инспекции пограничной полиции (ГИПП) Румынии сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

PavelD Румыния

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Согласно официальной информации, за последние две недели лишь пятая часть переселенцев с Украины выразила желание остаться на территории Румынии.

«Все остальные предпочли выехать в Венгрию, Австрию и Германию», — отмечено в документе румынской ГИПП.

При этом Бухарест объявил о разработке плана по облегчению процесса получения гражданами Украины социальных выплат и даже трудоустройства в Румынии.

Как передавало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Донбасса, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. По его словам, цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима.