Саратов, 11 марта, 2022, 11:47 — ИА Регнум. В 2021 году промышленные предприятия Саратовской области заместили собственной продукцией девять видов импортных товаров. При этом годовой целевой ориентир установили на уровне семи видов, сообщает региональное министерство промышленности и энергетики.

Exportclub.ru «Сделано в России»

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

Импортозамещение ведется в нефтегазовой, легкой промышленности, сельском хозяйстве, производстве дорожного оборудования.

Так, в Саратовской области налажен выпуск насосных дозированных мембранных агрегатов, предназначенных для объемного дозирования различных веществ. Новые материалы и технологии их обработки позволяют снизить износ деталей и увеличить их ресурс. Также в регионе разработан зерновой рукав, который позволяет хранить зерно без элеваторов до 11 месяцев. На одном из саратовских предприятий производится антибактериальный препарат, который применяют в ветеринарии, а также кормовая добавка для нормализации процессов пищеварения у поросят и телят. Кроме этого, в области наладили выпуск манипуляторов навесных на трактор. Сразу четыре вида импортных товаров замещено на предприятии по производству тканей, используемых для туристического снаряжения, утепленной и зимней одежды.

По словам губернатора области Валерия Радаева, на саратовских промпредприятиях с 2017 по 2021 годы замещено 68 видов товаров, не имеющих аналогов в России. На заводах производятся приборы, изделия и оборудование мирового класса.

«Работу по импортозамещению продолжаем, вовлекая все сферы производства», — подчеркнул глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало, центр импортозамещения и импортоснабжения решили создать в Башкирии.

Читайте также: РФ практически не зависит от импорта в дорожном строительстве — Хуснуллин