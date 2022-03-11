Москва, 11 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В военной спецоперации России на Украине могут быть задействованы добровольцы. С этой идеей 11 марта согласился президент России Владимир Путин.

Владимир Путин

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В частности, речь идёт о добровольцах с Ближнего Востока. Президент отметил, что им нужно помочь добраться в зону боевых действий.

Ранее тема привлечения добровольцев не раз поднималась на различных уровнях.