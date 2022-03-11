Кабул, 11 марта, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Бывший президент Афганистана Хамид Карзай считает, что есть три пути достижения прочной стабильности и консенсуса между всеми группами и теми, кто так или иначе недоволен нынешней ситуацией в Афганистане. Он предложил провести выборы, референдум или созвать Лойя джиргу.

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В интервью агентству «Хинду» Карзай сказал, что для мира и стабильности в Афганистане важно пройти через процесс легитимизации.

«Независимо от того, признаёт международное сообщество правительство или нет, мы должны предпринять необходимые шаги внутри страны посредством консультативного процесса», — подчеркнул экс-президент.

Ранее Карзай заявлял, что он и Абдулла Абдулла официально обратились к талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с просьбой созвать Лойя джиргу. Радикалы пока не ответили на это предложение.

«Я настоятельно рекомендую провести встречи и консультации, а результаты должны быть одобрены Лойя джиргой», — указал Карзай.

По его словам, этот процесс приведёт к стабильности в Афганистане. Об этом сообщает телеканал Afghanistan International.

«Мы страна, раздираемая войной, страна, опустошённая кризисом. Хотя мы понимаем озабоченность России её безопасностью […] мы глубоко сочувствуем народу Украины за страдания, которые он переносит», — добавил Карзай.

Он сказал, что такие страны, как Афганистан и Украина, не должны ввязываться в игру великих держав.

«Надеюсь, украинское руководство это понимает, осознает свою ошибку и исправит её», — сказал он.