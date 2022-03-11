Донецк, 11 марта, 2022, 11:19 — ИА Регнум. В ходе очередного обстрела Горловки украинские вооружённые формирования выпустили десять мин, сообщили 11 марта в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Обстрел со стороны ВСУ

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По данным представительства, украинские войска выпустили десять мин калибром 120 мм по поселку шахты им. Гагарина в донецкой Горловке.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 11 марта Горловка пережила не менее двух атак «Градами».