Южно-Сахалинск, 11 марта, 2022, 11:21 — ИА Регнум. Руководитель Сахалинского регионального отделения «Союза журналистов России» Владимир Семенчик высказал мнение о важности сохранения русской культуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Народ Донбасса

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«Когда началась специальная операция на Украине, у меня уже было ощущение, что наверное действительно у руководства страны нет другого варианта. Предлагали и дипломатическое решение этого вопроса, и возвращение к прежним условиям договорённостей. Но всё это не было воспринято. Сейчас нам придётся ещё раз от этой напасти избавлять Украину и добиваться уважения к своей стране, народу, традициям, языку, культуре и ко всему, чем мы гордимся», — сказал журналист.

Как сообщало ИА REGNUM, во всех муниципальных образованиях Томской области состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции. Акция собрала более 1,4 тыс. автомобилей.