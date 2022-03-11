Томск, , 09:51 — REGNUM Во всех муниципальных образованиях Томской области состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции. Акция собрала более 1,4 тыс. автомобилей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

QtGhKsOgWsA Администрация Томской области

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Автомобилисты передвигались по улицам городов и сельских районов с флагами России и буквой «Z» на бортах.

«В общей сложности, в муниципалитетах в составе колонн проехали 1437 машин. Участниками автопробегов стали жители региона и общественные организации», — отметили в администрации.

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