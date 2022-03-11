Вологда, 11 марта, 2022, 11:14 — ИА Регнум. Малому и среднему бизнесу Вологодчины снизят плату за аренду областного имущества. Об этом в ходе заседания антикризисного штаба сообщил замгубернатора Виталий Тушинов, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы предлагаем уменьшить размер арендной платы на 50% за пользование имуществом, которое находится в областной собственности», — заявил он.

Кроме того, региональные власти рассматривают возможность введения моратория на повышение платежей за пользование земельными участками.

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Как сообщало ИА REGNUM, вологодский губернатор заявил, что у региона есть мощнейший потенциал для преодоления кризиса.