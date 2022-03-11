Донецк, 11 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. На сторону Донецкой Народной Республики перешли девять украинских военнослужащих, сообщили 11 марта в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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«Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой Народной Республики», — говорится в информации, которую распространил телеграм-канал НМ ДНР.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки милиция республики вывела из зоны боевых действий 35 человек, в том числе восемь детей.