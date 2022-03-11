Брянск, 11 марта, 2022, 11:13 — ИА Регнум. В Брянской области за минувшие сутки выписаны после выздоровления 1 342 ковид-пациента, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 марта в региональном оперативном штабе. С диагнозом COVID-19 госпитализировано ещё 49 человек, скончались от осложнений девять жителей.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 151 876 носителей инфекции. Справились с заражением 129 007 человек. В лабораториях выполнено 1 599 991 исследование на коронавирус.

Осложнения при COVID-19 стали причиной смерти 3 595 пациентов.