Донецк, 11 марта, 2022, 11:09 — ИА Регнум. Поселок шахты «Трудовская» в Донецке подвергся обстрелу украинских боевиков с применением артиллерийских орудий калибром 122 мм. Об этом 11 марта сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) пресс-служба 56-й отдельной мотопехотной бригады (Украина) Обстрел ВСУ

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Уточняется, что обстрел ВСУ поселка шахты «Трудовская» в Донецке был зафиксирован в 10:35 (совпадает с мск) и в ходе него киевскими боевиками было выпущено 15 снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за последние сутки из зоны боевых действий бойцы Народной милиции ДНР эвакуировали 35 человек.