В ДНР за сутки эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек
Донецк, 11 марта, 2022, 11:06 — ИА Регнум. За последние сутки из зоны боевых действий эвакуировали 35 человек, сообщили в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
Иван Шилов ИА REGNUM
ДНР
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«Рискуя собственными жизнями, наши защитники эвакуировали из зоны боевых действий 35 человек, из них восемь детей», — говорится в информации, опубликованной 11 марта в телеграм-канале НМ ДНР.
Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР рассказали об эвакуации жителей Мариуполя по гуманитарному коридору.