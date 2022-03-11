Москва, 11 марта, 2022, 11:02 — ИА Регнум. Российские объекты фитнес-индустрии нужно вовлекать в государственные программы восстановления для переболевших COVID-19. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 11 марта заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов. Так он прокомментировал прогнозы Ассоциации операторов фитнес-индустрии о предстоящем сжатии данного рынка на 40−50%.

Biso Фитнесс-центр

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«Во время серьезного снижения курса национальной валюты всегда сокращался сектор услуг, потребители отказывались от необязательных или возможных к переносу на будущее трат. Очевидно, что фитнес-услуги являются важными, но не определяющими в жизни, что и учитывается в прогнозах Ассоциации операторов фитнес-индустрии (АОФИ), — сказал Цыганов. — Но это касается новых абонементов, но не действующих, которыми продолжают пользоваться многие потребители. Сегодняшняя ситуация накладывается на период практически двухлетних коронавирусных ограничений, что также должно учитываться».

В этих условиях, как полагает Цыганов, поддержка отрасли важна и может быть связана с налоговыми каникулами, отсрочкой по страховым взносам во внебюджетные фонды.

«Также объекты фитнес-индустрии нужно вовлекать в государственные программы восстановления для переболевших ковидом и массовые мероприятия по популяризации физкультуры и здорового образа жизни», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в России спрос на фитнес будет сжиматься в весенне-летний период 2022 года.