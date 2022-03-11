Анкара, 11 марта, 2022, 11:01 — ИА Регнум. Развитию торговли России и Турции в национальных валютах может способствовать отключение ряда российских банков от международной платежной системы SWIFT. Об этом 11 марта заявили в Союзе экспортеров Турции (TIM).

ИА REGNUM Россия и Турция

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«Отключение ряда российских банков от системы SWIFT может способствовать дальнейшему развитию торговли между Россией и Турцией в национальных валютах», — приводит слова представителя организации ТАСС.

Также в TIM указали на то, что экспорт в Россию в турецких лирах увеличился почти в два раза в феврале текущего года, несмотря на антироссийские санкции Запада.

При этом также в организации добавили, что отключение российских банков от SWIFT не окажет влияния на поставки в Россию турецкой сельхозпродукции, однако уточнили, что из-за этого могут быть некоторые проблемы с оплатой товаров, что, в свою очередь, может стать причиной задержки их поставок.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Государственный Эрмитаж постепенно возвращает отправленные на выставки в разные страны мира экспонаты.