Лондон, 11 марта, 2022, 11:27 — ИА Регнум. Фонд Эрмитажа в Великобритании (HFUK) приостанавливает всю свою деятельность из-за специальной операции России на территории Украины. Об этом 11 марта сообщается на сайте британской благотворительной организации.

Дарья Драй ИА REGNUM Государственный Эрмитаж

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Как следует из сообщения, фонд с 2003 года строил культурные мосты между Великобританией и Россией при поддержке государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге.

«Мы глубоко потрясены событиями в Украине и немедленно приостановили всю нашу деятельность, а также отменили все запланированные мероприятия. Наши мысли и молитвы с народом Украины», — говорится в сообщении.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по этой же причине была отменена выставка русского авангарда в центре «Эрмитаж Амстердам» в Нидерландах. Также Эрмитаж Петербурга отзывает картины из фонда музея, представленные на выставке в Милане (Италия).

Напомним, 24 февраля началась специальная военная операция на Украине в ответ на обращение руководителей республик Донбасса о помощи. По словам президента РФ Владимира Путина, в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация Украины.