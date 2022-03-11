Тирасполь, 11 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. В ходе 1044 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 284 случая заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 109 121 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 105 043 человека, в том числе за последние сутки — 340.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 2137 смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток таких случаев не было.

Днём ранее в Приднестровье провели 209 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 88 случаев заражения коронавирусом. За сутки медики признали выздоровевшими 34 человека. Зафиксировали четыре смерти среди пациентов с COVID-19.