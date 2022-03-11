Донецк, 11 марта, 2022, 10:38 — ИА Регнум. Около 40% территории Донецкой Народной Республики остаётся под контролем Вооружённых сил Украины. Об этом представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил 11 марта в эфире телеканала «Россия 24».

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

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Он отметил, что уже более 80 населённых пунктов перешло под контроль республики. Войска ДНР освобождают свою территорию.

«Ну, давайте так, где-то процентов 35−40», — сказал Басурин, оценивая оставшуюся долю.

Как сообщало ИА REGNUM, под контроль ДНР перешёл город Волноваха — опорный пункт украинских военных, находящийся между Донецком и Мариуполем. Басурин назвал взятие города маленькой победой, которая приведет к победе большой, то есть взятию Мариуполя.

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