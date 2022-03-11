Москва, 11 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. Поставки природного газа в Европу через территорию Украины проходят штатно, сообщили 11 марта в компании Газпром.

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

Следите за развитием событий в трансляции: «Санкции Запада и импортозамещение в России – все новости»

За последние сутки объёмы поставок соответствовали заявка европейских потребителей, рассказали в компании.

«Газпром осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в штатном режиме, в соответствии с заявками европейских потребителей — 109,5 миллиона кубометров на 11 марта», — говорится в сообщении компании.

Как сообщало ИА REGNUM, штатные поставки газа для транзита через Украину осуществлялись Газпромом и в предыдущие дни спецоперации.