Сеул, 11 марта, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В вооружённых силах (ВС) Южной Кореи продолжают фиксировать новые случаи заражения коронавирусом. Об этом 11 марта сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства обороны страны.

(сс) 대한민국 국군 Republic of Korea Armed Forces Военнослужащие армии Южной Кореи

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По их словам, коронавирус выявлен у 2014 человек, включая представителей сухопутных войск, военно-воздушных сил, военно-морских сил, морской пехоты.

Общее число подтверждённых случаев в вооруженных силах увеличилось до 33 052.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 282 987 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 5 822 626.

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