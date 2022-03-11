Вашингтон, 11 марта, 2022, 10:29 — ИА Регнум. Временно разрешат призывы к насилию в отношении российских военнослужащих социальные сети Facebook и Instagram, владельцем которых является американская компания Meta. Об этом 11 марта заявил представитель указанной компании Энди Стоун, его слова приводит телеканал CNN.

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"Мы временно сделали скидку на формы политического выражения, которые обычно нарушают наши правила, такие как насильственные высказывания», — сказал он.

При этом Стоун отметил, что Meta намерена придерживаться недопущения призывов к насилию в отношении гражданских лиц из РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Общественной палате России (ОПР) призвали заблокировать американский видеохостинг YouTube за систематическое нарушение российского законодательства.