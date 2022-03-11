Екатеринбург, 11 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Студенты Уральского государственного лесотехнического университета, привившиеся от COVID-19, получат материальную помощь. Ее размер составит 2 тысячи рублей. Информация опубликована на сайте учебного заведения.

Пресс-служба правительства Тверской области Вакцинация

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Для получения материальной помощи студентам необходимо вакцинироваться с 14 декабря 2021 года по 31 июля 2022 года. Кроме того, они должны будут предоставить QR-код, справку о вакцинации или отметку в прививочном сертификате.

В учебном заведении отметили, что материальную помощь к стипендии получили уже 54 человека. Возможность на получение стимулирующих выплат имеют только студенты очной формы обучения.