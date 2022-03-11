Вашингтон, 11 марта, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Цены на бензин в Соединённых Штатах продолжат расти. Об этом 11 марта в эфире телеканала Fox News заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

ru.torange.biz Бензин

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«Прекрасные штаты Среднего Запада платят $4−5 [за галлон], полагаю, что в Калифорнии платят около $8, но мы увидим [цены] намного выше», — указал политик.

При этом Трамп подчеркнул, что США ждёт шок из-за политики действующей администрации, «которого страна не переживала уже очень долгое время».

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Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта В Соединённых Штатах розничные цены на бензин достигли исторического максимума. В среднем по стране цена обычного неэтилированного бензина поднималась до $4,173 за галлон. 9 марта В стоимость топлива росла до $4,252 за галлон. 10 марта стоимость бензина на автозаправках в США третий день подряд обновила исторический максимум, превысив $4,31 за один галлон (3,785 литра).

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Напомним, ранее американский президент Джо Байден заявил, что рост цен на топливо жители США воспринимают болезненно, власти намерены нарастить добычу нефти.