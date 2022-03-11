Симферополь, 11 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. В Республике Крым госпитализированы 107 пациентов с коронавирусом, данные за сутки 11 марта опубликовал региональный оперативный штаб. Накануне, 10 марта, сообщалось о госпитализации 63 человек с ковидом.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Положительные результаты тестов на коронавирус за сутки получили ещё 953 человека — на 195 больше, чем накануне. Выписаны с выздоровлением 1240 человек. В статистику смертности включены шесть ковид-пациентов.

С начала пандемии в Республике Крым было подтверждено 169 435 случаев заражения коронавирусом, 56 720 человек попали в больницы. Выздоровели из общего числа 158 423 человека. Жертвами коронавируса в Крыму стали 4 964 человека.