Вашингтон, 11 марта, 2022, 10:19 — ИА Регнум. Ведущееся властями России обсуждение возможности национализации активов компаний Запада, находящихся на российской территории, прокомментировала 10 марта на пресс-конференции пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Дженнифер Псаки

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«Любое незаконное решение российских властей изъять активы этих компаний в конечном счете выльется только в дополнительные экономические страдания для России», — сказала она.

Также Псаки добавила, что такая национализация в России, по ее мнению, будет усилением и «без того ясных сигналов» бизнес-сообществу мира о том, что на российской территории якобы «вести бизнес небезопасно».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что антироссийские санкции, затрагивающие нефтяной и газовый секторы, не станет вводить Европейский союз.