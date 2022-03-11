Брянск, 11 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Президент польского города Конин Пётр Корытковский 10 марта сообщил о решении разорвать связи с городом-побратимом Брянском. Глава Брянска Марина Дбар надеется, что в основе этого поступка лежат «не нацистские взгляды, а лживая пропаганда».

Анна Кумицкая ИА REGNUM Брянск

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В администрации Брянска получили уведомление польской стороны о прекращении сотрудничества в связи со спецоперацией России на Украине. Марина Дбар записала видеообращение к коллеге, в котором отметила, что удивлена разрывом отношений с мирным населением и нежеланием замечать события на Донбассе с 2014 года.

«Мы несколько удивлены, что вы заметили войну, которая ведётся восемь лет, только сейчас. Вероятно, Вы настолько были заняты местными проблемами, что не заметили 14 тысяч погибших под обстрелами украинской армии, Вы не заметили, что в Донецке существует «Аллея ангелов», посвящённая 149 детям, погибшим от украинских мин, бомб и снарядов», — говорит политик.

Глава Брянска напомнила, что именно Россия все последние годы направляла на Донбасс гуманитарные грузы: продовольствие, медикаменты, строительные материалы для восстановления разрушенных под обстрелами детских садов, школ и больниц.

«Пан Корытковский, мы очень надеемся, что вы искренне заблуждаетесь, что вы действительно не имели доступа к правдивой информации о происходящем на Украине. Мы хотим верить, что в основе вашего решения о разрыве сотрудничества с мирными людьми лежат не нацистские взгляды, а лживая пропаганда, жертвой которой Вы стали. Мы помним, что институт городов-побратимов — это действенный инструмент народной дипломатии. Мы оставляем дверь открытой. Мы готовы продолжить сотрудничество, как только вы поменяете своё решение», — заявила глава города.

Побратимские отношения Брянска и Конина были установлены в 1995 году.