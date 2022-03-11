Глава Брянска – президенту польского Конина: «Мы оставляем дверь открытой»
Брянск, 11 марта, 2022, 10:23 — ИА Регнум. Президент польского города Конин Пётр Корытковский 10 марта сообщил о решении разорвать связи с городом-побратимом Брянском. Глава Брянска Марина Дбар надеется, что в основе этого поступка лежат «не нацистские взгляды, а лживая пропаганда».
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В администрации Брянска получили уведомление польской стороны о прекращении сотрудничества в связи со спецоперацией России на Украине. Марина Дбар записала видеообращение к коллеге, в котором отметила, что удивлена разрывом отношений с мирным населением и нежеланием замечать события на Донбассе с 2014 года.
Глава Брянска напомнила, что именно Россия все последние годы направляла на Донбасс гуманитарные грузы: продовольствие, медикаменты, строительные материалы для восстановления разрушенных под обстрелами детских садов, школ и больниц.
Побратимские отношения Брянска и Конина были установлены в 1995 году.