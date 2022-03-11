Тбилиси, 11 марта, 2022, 10:17 — ИА Регнум. В Грузии в течение последних суток в ходе 13 873 исследований на SARS-CoV-2 выявили 1543 случая заражения коронавирусом. Эту информацию 11 марта обнародовали на сайте Stopcov.ge.

Иван Шилов, ИА REGNUM ПЦР-тестирование

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Всего на текущую дату в стране выявили 1 633 443 человека, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 1 581 376 победили инфекцию, в том числе 3198 — за последние сутки.

За всё время в Грузии зарегистрировали 16 505 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 20 человек скончались в течение последних суток. В стационаре на лечении находятся 1695 пациентов.

Днём ранее в Грузии в ходе 12 645 исследований выявили 1970 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 7294 человек, скончались 29 пациентов с COVID-19.