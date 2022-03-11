Сеул, 11 марта, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Звезды южнокорейского сериала «Игра в кальмара» примут участие в церемонии вручения кинопремии «Выбор критиков». Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на официальный сайт Ассоциации кинокритиков вещательных компаний .

Кадр из мини-сериала «Игра в кальмара»

Известно, что в 27-й церемонии примут участие актёр Ли Джон Джэ, модель и актриса Чон Хо Ён и актёр Пак Хэ Су, телеведущий и актёр Джимми Киммел и Алан Ким, сыгравшие в фильме Ли Исаака Чана «Минари», а также актриса Кристен Уиг и стендап-комик и актёр Кен Джонг.

В этом году церемония награждения состоится 14 марта в Лос-Анджелесе.

Как сообщало ИА REGNUM, южнокорейская актриса Юн Ё Чжон примет участие в церемонии вручения премии «Оскар».

Читайте также: Стало известно, кто примет участие в церемонии «Оскар»